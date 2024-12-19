كبلته اقتصادياً بعد الحرب الإيرانية.. هل تخلص العراق من عبء الديون الخارجية؟

المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد قال: إنَّ "العراق تحول بعد تخلُّصه من العبء الكبير لديونه، من بلد مَدين إلى الخارج إلى بلد بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين"، لافتاً إلى أن "البلد يُسمى "الدائن الفتي" لامتلاكه قدراً من في الجانب الاقتصادي، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة".وأوضح أنَّ "تسديد الديون يكون من خلال تخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية"، لافتاً إلى أنَّ "نسبة الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لا تشكل عبئاً على الدولة، حيث تشكل ما قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".وأضاف المستشار المالي، أنَّ "المعيار العالمي يسمح بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي، أن تكون ديوناً خارجية، وعدَّ بأنه بلد محصَّن تحصيناً جيداً، في موضوعة الديون الخارجية، (بمعنى أدق أنه خارج مخاطر الديون الخارجية)، الأمر الذي يعطي البلد، ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر"، مشيراً إلى أنَّ "الديون الداخلية محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)".وأفاد بأنَّ "التصنيف الائتماني والجدارة الائتمانية للعراق جيدان"، لافتاً إلى أنَّ "البلد في الوقت نفسه لم يخفق في يوم من الأيام في دفع ديونه الخارجية، وهناك توقيتات وتنسيق متكامل بين البنك المركزي ووزارة المالية، في دفع مستحقات الديون سواء أكانت خدمات الديون "الفوائد والأقساط" أم دفع الديون مرة واحدة".كما أشار إلى أنَّ "المالية العامة في موضوع الديون مارست ما يسمى بـ"التعزيز المالي" لإطفاء الديون الخارجية، والاقتراض بنسبة أقل"، مبيناً أنَّ "التعزيز المالي يتم على الرغم من وجود ديون داخلية، لأنها محصورة داخل النظام المالي المصرفي، وليست داخل السوق المصرفية العراقية، ولا تشكل خطراً فهي تسويات داخل النظام المالي في العراق".وأعرب عن أمله بأن يكون 2028 هو العام الذي لا تبقى فيه أمام أي ديون مستحقة واجبة الدفع نهائياً، إذ إنَّ ما تبقى هو جزء ضئيل لا يشكل سوى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي يُعدُّ بلداً خالياً من الديون الخارجية"، لافتاً إلى أنَّ "البلد غير مدين إلى أيٍّ من الجهات الدولية سوى الديون السيادية، أو ديون جهات وشركات أو منظمات دولية مالية متعددة الأطراف".التخلُّص من الديونمن جانبه، أفاد الباحث في الشأن الاقتصادي، الاستشاري عماد المحمداوي، بأنَّ البلد يسير باتجاه اتخاذ إجراءات صائبة للتخلُّص من ديونه الخارجية، من خلال سلسلة من القرارات التنفيذية والالتفات إلى تسديد ما تبقى بذمته، لافتاً إلى أنَّ ما تبقى من الدين لا يُعدُّ مؤثراً في البلد خصوصاً، أنها ديون طويلة الأجل ونسبة فوائدها قليلة لا تتجاوز الـ 1 بالمئة وخاصة الديون اليابانية.وأضاف المحمداوي، أنَّ "العراق نجح إلى حدٍّ كبير في إدارة ملفِّه المالي، فضلاً عن قدرته على تجنُّب أي أزمة مالية يمكن أن تواجهه نتيجة الأوضاع الراهنة، وهو في منأى عن الأزمة الإقليمية"، لافتاً إلى أنَّ "العراق حالياً يمتلك فرصة التحول إلى أهم البلدان الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة أنه يمتلك المحفِّزات ووضعه الائتماني عالٍ، ناهيك عن نجاحه في ممارسة سياسة اقتصادية مرنة في السنوات الأخيرة.يذكر أنَّ التصنيف الائتماني، هو رأي وكالة ائتمانية معينة في ما يتعلق بقدرة واستعداد كيان (حكومة أو شركة أو فرد) للوفاء بالتزاماته المالية بشكل كامل وفي غضون المواعيد النهائية المحددة.