الأسهم الأوروبية تتجه لأكبر تراجع في خمسة أسابيع

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش، وسط تراجع جميع القطاعات الفرعية الرئيسية.وانخفضت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، وسجلت المؤشرات الرئيسية تراجع لها خلال يوم واحد على مدى أشهر، وذلك بعد أن خفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قال إن المزيد من الخفض في تكاليف الاقتراض يعتمد حالياً على المزيد من التقدم في تقليص التضخم.وارتفعت عائدات السندات الحكومية الأميركية والأوروبية، في حين انخفضت أسعار النفط والمعادن مع صعود .وتعرضت أسهم التكنولوجيا في أوروبا، والتي تتأثر بأسعار الفائدة، لضغوط بيع شديدة إذ انخفضت 1.9 بالمئة بعد أن تكبدت شركات عملاقة خسائر كبيرة في وول ستريت.ويترقب المتداولون حالياً قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسات على أسعار الفائدة دون تغيير. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بسبب موجة بيع واسعة.وقفز سهم سوفت وير وان هولدنغ 10.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا السويسرية عن صفقة لشراء منافستها النرويجية كرايون جروب هولدنغ. وهبطت أسهم كرايون 1.6 بالمئة.