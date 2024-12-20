تحذيرات من تداعيات تأخر ارسال جداول الموازنة‎

مع كل حديث عن الموازنة وأزماتها، لا بد أن تظهر مشكلة تتعلق بالاقليم، يرى كثيرون أن حسم الخلاف حول كلفة انتاج نفط الاقليم يكمن في تدخل لجان فنية ليجري تثبيت أرقام محددة في القانون، ليتسنى البدء بمرحلة جديدة تخلو من الاشكالات.