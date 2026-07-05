ارتفاع جديد في أسعار الذهب بالعراق اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 888 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 884 ألفاً.وفي محال الصاغة والاسواق المفرد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 920 ألفاً و930 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.