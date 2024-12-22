المجمعات الاستثمارية.. حل ازمة "جيوب المستثمرين" ؟ ام ازمة السكن؟

المجمعات في .. تبادل منفعة "ممنوعة" على المستهلك



من الممكن على ان او في اي بلد وفي تحديدًا، لا يعملون كمؤسسات خيرية، بالرغم من ان احيانًا ملزمة بحل الأزمات لشعوبها بصفتها تسيطر على القرار والموارد، لكن حتى عن النزول عند هذا الرأي والقبول به، فعلى الأقل من المفترض ان توفر أية عملية من أي نوع، تبادل منفعة بين المنتج والمستهلك، خصوصًا عندما تكون او الجهة القطاعية المعنية شريكةً في هذه العملية.