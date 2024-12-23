ارتفاع أسعار النفط بعد مؤشرات أمريكية لانتعاش السوق

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.30 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 69.85 دولار للبرميل.وقال توني سيكامور محلل أسواق آي جي "الأصول الخطرة، بما في ذلك عقود الأسهم الأميركية الآجلة والنفط الخام، بدأت الأسبوع على أساس أكثر ثباتا"، مضيفا أن بيانات التضخم الأكثر برودة ساعدت في تخفيف المخاوف في أعقاب خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.وقال "أعتقد أن إقرار مجلس الشيوخ الأميركي للتشريع الهادف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي القصير خلال نهاية الأسبوع كان مفيدا"، بحسب رويترز.وانخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على النفط بعد أن أشار البنك المركزي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن المزيد من تخفيف السياسة النقدية، كما أثرت أبحاث من أكبر شركة تكرير في آسيا سينوبك تشير إلى أن استهلاك النفط في سيبلغ ذروته في 2027 على الأسعار.