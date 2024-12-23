تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاثنين 23 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع: 150,75

سعر الشراء: 150,250



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع: 150,75سعر الشراء: 150,250البصرة:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.