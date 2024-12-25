تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اسعار صرف اليوم الاربعاء 25 كانون الأول/ 2024، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 151,150



أربيل:

سعر البيع: 151,550

سعر الشراء: 151,200



البصرة:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 151,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.



بغداد:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,150أربيل:سعر البيع: 151,550سعر الشراء: 151,200البصرة:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.