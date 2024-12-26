ارتفاع أسعار النفط عالميا.. وخام البصرة بأعلى مستوى منذ شهرين

وارتفعت العقود الآجلة لخام 22 سنتا إلى 73.80 دولار للبرميل، وسجل خام غرب الوسيط الأمريكي 70.34 دولار للبرميل، مرتفعا 24 سنتا أو 0.3 بالمئة عن تسوية ما قبل عيد الميلاد يوم الثلاثاء.وفي ذات السياق، سجلت أسعار النفط اعلى مستوى منذ شهرين، حيث بلغ سعر النفط المتوسط 73.4 دولار للبرميل، وكان اعلى مستوى مسجل خلال الشهرين الماضيين قد بلغ 73.5 دولار للبرميل وذلك في 24 أكتوبر الماضي.وكذلك خام الثقيل الذي سجل سعرا بلغ 70.3 دولار للبرميل لأول مرة منذ 24 أكتوبر الماضي.