اقتصادي: ثلثا الإيرادات النفطية تنفق على الرواتب والرعاية الاجتماعية!

نيوز – اقتصاد



أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، أن رواتب والرعاية الاجتماعية تلتهمان الموازنة العامة للعراق، حيث بلغت رواتب 49.456 ترليون دينار حتى أكتوبر 2024، فيما وصل الإنفاق على الرعاية الاجتماعية إلى 22 ترليون دينار، ليشكل الإجمالي أكثر من 71% من الإنفاق التشغيلي.





وأضاف، "مجموع هاتين الفقرتين يبلغ 71.456 ترليون دينار ويشكلان أكثر من 71% من الانفاق التشغيلي ويستحوذان على ثلثي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال تلك الفترة". وذكر المرسومي في تدوينة عنوانها "الرواتب والرعاية الاجتماعية يلتهمان الموازنة العامة!!"، تابعتها نيوز، "بلغت رواتب على الملاك الثابت فقط 49.456 ترليون دينار لغاية شهر تشرين 2024 وبمتوسط شهري بلغ 4.9 ترليون دينار وهو في تاريخ العراق، فيما وصل الانفاق على الرعاية الاجتماعية خلال نفس الفترة إلى 22 ترليون دينار.وأضاف، "مجموع هاتين الفقرتين يبلغ 71.456 ترليون دينار ويشكلان أكثر من 71% من الانفاق التشغيلي ويستحوذان على ثلثي الإيرادات النفطية التي تحققت خلال تلك الفترة".







