إليك أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، 26 كانون الأول/ 2024اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد:

سعر البيع: 152,250

سعر الشراء: 151,000



أربيل:

سعر البيع: 152,500

سعر الشراء: 151,900



البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 150,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.