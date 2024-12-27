مرتبة العراق ضمن اكبر اقتصادات العالم.. اين جاء من بين حوالي 200 دولة؟

وبحسب مجلة سيوورلد، جاء بالمرتبة 46 عالميا من اصل 196 دولة، في مؤشر اكبر اقتصادات العالم حسب الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية.وبلغ الناتج المحلي المعادل للقوة الشرائية للعراق لعام 2025 اكثر من 655 مليار دولار، ليرتفع في 2026 حسب المتوقع الى 694 مليار دولار، ثم الى 744 مليار دولار في عام 2027.وجاءت مصر عربيا والـ17 عالميا تليها السعودية، ثم الامارات، والجزائر، وبعدها خامسا على صعيد .