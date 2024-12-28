اقتصادي يكشف جوانب الضعف في امن الطاقة في العراق

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها نيوز، انه وفقا للبيانات المنشورة في التقرير الاحصائي السنوي لوزارة فأن اجمالي المنتجة في في عام 2023 بلغ حوالي 18 الف ميغاواط منها 13 الف ميغاواط منتجة من قبل المحطات الغازية وقد أدى توقف الإيراني الى اخراج 5500 ميغاواط من المنظومة الكهربائية وهذا يعني ان 43% من انتاج المحطات الكهربائية الغازية تعتمد على الإيراني المستورد.وفي المقابل، استورد من حوالي 3 آلاف ميغاواط من عبر 4 خطوط لنقل من الى وبنسبة 17% من المنتجة عام 2023 وهذا يعني ان توقف عن تزويد بالغاز والكهرباء سيؤدي الى تخفيض انتاج في الى النصف تقريبا، وفقا للمرسومي.كما أشار الخبير الى ان المشكلة ان قد لا تستطيع تلبية احتياجات من والكهرباء في السنوات القليلة القادمة.