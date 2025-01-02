السوداني يفتتح وحدتي التكرير الرابعة والخامسة بمصفى الصينية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "السوداني وصل صباح اليوم إلى ناحية الصينية في محافظة الدين لافتتاح وإطلاق الأعمال التنفيذية في عدد من مشاريع الطاقة".وأضاف المكتب، أن "رئيس الوزراء افتتح وحدتي التكرير الرابعة والخامسة في الصينية بمحافظة الدين، بطاقة (10) آلاف برميل/ يوم، لكل وحدة، لترتفع الطاقة الكلية للمصفى إلى(50) ألف برميل يومياً".