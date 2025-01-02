أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاثنين 2 كانون الثاني/ يناير 2025اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 152,250

سعر الشراء: 151,500



أربيل:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,750



البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 152,250سعر الشراء: 151,500أربيل:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,750البصرة:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.