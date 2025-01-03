أسعار الغذاء العالمية.. انخفاض بفضل السكر والحبوب

التراجع جاء بعدما سجل المؤشر في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية.وسجل المؤشر، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، 127 نقطة الشهر الماضي من 127.6 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني بعد تعديل طفيف.وكان الرقم السابق في نوفمبر/تشرين الثاني هو 127.5 نقطة، بحسب ما نقلته رويترز.وارتفع المؤشر 6.7% في ديسمبر/كانون مقارنة بالعام السابق، لكنه ظل أقل بـ20.7% من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه في مارس/آذار 2022 عقب اندلاع الحرب الأوكرانية.سجل مؤشر 122 نقطة في المتوسط خلال عام 2024، وهو مستوى أقل بنسبة 2.1% عن 2023، مدعوما بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الحبوب والسكر التي عوضت الزيادات البسيطة في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم.وقادت أسعار السكر الانخفاضات الشهرية في ديسمبر/كانون بعد تراجعها 5.1% على أساس شهري، بفضل تحسن التوقعات بشأن محصول قصب السكر في الدول المنتجة الرئيسية، لتتراجع 10.6% عن مستواها في الشهر نفسه من عام 2023.ونزلت أسعار منتجات الألبان بعدما ظلت مرتفعة لـ7 أشهر على التوالي، وهبطت 0.7% مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لا تزال مرتفعة 17% على أساس سنوي.تراجعت أيضا أسعار الزيوت النباتية 0.5% على أساس شهري، لكنها زادت 33.5% عن مستواها قبل عام، بينما ارتفعت أسعار اللحوم 0.4% مقارنة بالشهر السابق، لكنها مرتفعة 7.1% عنها في ديسمبر/كانون 2023.استقرار الحبوبوقالت إن مؤشر أسعار الحبوب لم يشهد تغيرا يذكر الشهر الماضي مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني، وانخفض 9.3% عن مستواه قبل عام، لأن انخفاض أسعار القمح عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة.ولم تقدم توقعات جديدة بشأن إنتاج الحبوب العالمي، ومن المقرر أن تصدر التقديرات التالية الشهر المقبل.