قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاحد 5 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.





سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,500



أربيل:

سعر البيع: 151,750

سعر الشراء: 151,250



البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,500أربيل:سعر البيع: 151,750سعر الشراء: 151,250البصرة:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.