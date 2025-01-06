أسعار النفط عند أعلى مستوى لأول مرة منذ 3 اشهر

وارتفعت العقود الآجلة لخام 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل بعد أن استقرت يوم عند أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر تشرين .وزاد خام غرب الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.18 دولار للبرميل بعد أن أغلقت يوم عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر تشرين .