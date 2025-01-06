إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاثنين 6 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,750

سعر الشراء: 151,250



أربيل:

سعر البيع: 151,600

سعر الشراء: 151,100



البصرة:

سعر البيع: 152,000

سعر الشراء: 151,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,750سعر الشراء: 151,250أربيل:سعر البيع: 151,600سعر الشراء: 151,100البصرة:سعر البيع: 152,000سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.