قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاربعاء 8 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.

بغداد:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع: 150,800

سعر الشراء: 150,500



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.