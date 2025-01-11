قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.





سعر البيع: 151,200

سعر الشراء: 150,500



أربيل:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 151,100



البصرة:

سعر البيع: 151,000

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.







بغداد:سعر البيع: 151,200سعر الشراء: 150,500أربيل:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,100البصرة:سعر البيع: 151,000سعر الشراء: 150,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.