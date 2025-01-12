أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم

نيوز – اقتصاد



تنشر نيوز، اليوم الاحد 12 كانون الثاني/ يناير 2025 اسعار صرف الدولار، في بورصات والبصرة وأربيل.



سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,750



أربيل:

سعر البيع: 151,250

سعر الشراء: 150,900



البصرة:

سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 151,000



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,750أربيل:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,900البصرة:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.