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السفير الصيني للسومرية: سندعم مشروع طريق التنمية في العراق
اقتصاد
2025-01-12 | 04:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 مشاهدة
السومرية
نيوز – اقتصاد
أكد
السفير
الصيني في
العراق
"تسوي وي"، اليوم الأحد، أن حكومة بلاده ستدعم مشروع
طريق التنمية
في العراق، فيما أشار الى ان حجم التبادل التجاري بين
العراق
والصين وصل لـ 50 مليون دولار أمريكي سنويا.
وقال
السفير
الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك حضرته
السومرية
نيوز، إن "الاقتصاد الصيني سجل خلال العام الماضي تنمية وصلت لـ 5 بالمئة"، مبينا ان "حجم التبادل بين
العراق
والصين وصل لـ 50 مليون دولار أمريكي اي بمعدل ارتفاع بلغ 10.7 %".
وأضاف السفير، أن "الحجم الاقتصادي الضخم الذي لدينا هو الذي يمكننا من المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات، اضافة لحجم الأسواق الكبيرة التي لدينا، ناهيك عن امتلاكنا نظاما صناعيا متقدما".
وعقب نهاية
المؤتمر
وجهت "السومرية سؤالا للسفير الصيني بشأن موقف بلاده من مشروع طريق التنمية، فأوضح أن "الصين ستدعم
طريق التنمية
باعتبارنا أصدقاء، وليس لدينا اجابة عن المشاريع او عدد المشاريع التي سنشارك فيها ضمن هذا المشروع"، مستدركا "ولكن لدينا مشاركة بمشاريع مثل ميناء الفاو في البصرة، وايضا لدينا مشاركة بالمدينة الصناعية في البصرة الخاصة بالحديد والصلب".
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