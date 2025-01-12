السفير الصيني للسومرية: سندعم مشروع طريق التنمية في العراق

وقال الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك حضرته نيوز، إن "الاقتصاد الصيني سجل خلال العام الماضي تنمية وصلت لـ 5 بالمئة"، مبينا ان "حجم التبادل بين والصين وصل لـ 50 مليون دولار أمريكي اي بمعدل ارتفاع بلغ 10.7 %".وأضاف السفير، أن "الحجم الاقتصادي الضخم الذي لدينا هو الذي يمكننا من المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات، اضافة لحجم الأسواق الكبيرة التي لدينا، ناهيك عن امتلاكنا نظاما صناعيا متقدما".وعقب نهاية وجهت "السومرية سؤالا للسفير الصيني بشأن موقف بلاده من مشروع طريق التنمية، فأوضح أن "الصين ستدعم باعتبارنا أصدقاء، وليس لدينا اجابة عن المشاريع او عدد المشاريع التي سنشارك فيها ضمن هذا المشروع"، مستدركا "ولكن لدينا مشاركة بمشاريع مثل ميناء الفاو في البصرة، وايضا لدينا مشاركة بالمدينة الصناعية في البصرة الخاصة بالحديد والصلب".