هل تم تسييس الملف؟.. المرسومي يفصل الرواتب التي استلمها الإقليم بالأرقام

ونشر المرسومي تدوينة تابعتها نيوز، المبالغ الكاملة التي تسلمها الإقليم من خلال عام 2024 وكما يأتي:ـ رواتب الدوائر المدني والقوات الأمنية = (9.556.348) مليارـ رواتب شبكة الحماية الاجتماعية = (130.931) مليارـ رواتب المتقاعدين العسكري = (650.040) مليارـ رواتب المتقاعدين المدني = (776.657) مليارـ رواتب المدنيين المؤنفلين = (98.346) مليارـ رواتب المتقاعدين العسكريين المؤنفلين = (338.479) مليارـ منحة رواتب السجناء = (10.721) مليارـ اجمالي الرواتب التي دفعتها للإقليم = 11.561 ترليون دينارـ اجمالي الرواتب التي تدفعها المالية لموظفي = 90 ترليون دينار سنوياـ حصة الإقليم من اجمالي الرواتب المدفوعة في = 12.846%ـ حصة الإقليم في موازنة 2024 = 12.67%وقال المرسومي، "لغة لا تقبل الخطأ وهي توضح بأن الإقليم استلم عام 2024 اكثر من الرواتب المخصصة في الموازنة العامة لموظفي الإقليم علما ان هناك إيرادات غير نفطية بقيمة 4.350 ترليون دينار لم يسلم الإقليم منها سوى 320 مليار دينار فضلا عن انه لم يسلم ايراداته النفطية الناجمة عن حصته من النفط المنتج من الشركات الأجنبية الذي يباع داخليا او ذلك الذي يتم تهريبه الى الخارج ومع ذلك لم يستلم موظفي الإقليم رواتب شهر كانون الأول الماضي".