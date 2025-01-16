قائمة صباحية بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

بغداد:سعر البيع: 151,250سعر الشراء: 150,900أربيل:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 151,000البصرة:سعر البيع: 151,750سعر الشراء: 151,000وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.