أسعار الدولار في بورصات العراق الرئيسة

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في وأربيل والبصرة، مع إغلاق البورصة مساء 16 كانون الثاني 2025.



- سعر البيع: 151,250 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 150,900 دينار مقابل 100 دولار.



أربيل:

- سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 151,000 دينار مقابل 100 دولار.



البصرة:

- سعر البيع: 151.750 دينار مقابل 100 دولار.

- سعر الشراء: 151.000 دينار مقابل 100 دولار.

بغداد:- سعر البيع: 151,250 دينار مقابل 100 دولار.- سعر الشراء: 150,900 دينار مقابل 100 دولار.أربيل:- سعر البيع: 151,500 دينار مقابل 100 دولار.- سعر الشراء: 151,000 دينار مقابل 100 دولار.البصرة:- سعر البيع: 151.750 دينار مقابل 100 دولار.- سعر الشراء: 151.000 دينار مقابل 100 دولار.