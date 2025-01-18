قائمة أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

الأسعار ادناه:ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد بشكل عام للذهب في يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في هاكان كارا جاي عن استيراد ذهبا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.