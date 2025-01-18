بلغت 8.24 دولارات.. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية كبيرة

نيوز- اقتصاد

سجل خام "الثقيل والمتوسط" مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة له أمس الجمعة على انخفاض بلغ 95 سنتا ليصل الى 78.43 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 8.24 دولارات بما يعادل 11.74%.

بينما أغلق خام المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 95 سنتا ليصل إلى 81.68 دولاراً، وسجل مكاسب اسبوعية أيضاً بلغت 4.92 دولارات أو ما يعادل 6.41%‎.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب الوسيط) مكاسب، للأسبوع الرابع على التوالي مدفوعة بمخاوف بشأن شح المعروض بعد العقوبات الأميركية على منتجي النفط الروس وإشارات من بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة.