"الجزرة" أكثر تأثيراً من "العصا".. رؤية اقتصادية حول الإجراءات المالية الأخيرة في العراق

ويقول في تدوينة تابعتها نيوز، "قد يبدو تسارع القرارات أمراً مفاجئاً للبعض، لكنه ضرورة حتمية، إذ أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى عواقب أكثر ضرراً على الاقتصاد ككل. فتنظيم القطاع المالي يفرض ضرورة مرور جميع العمليات المالية عبر القنوات الرسمية المشرعة بقوانين صادرة عن الجهات المختصة".وتابع، "ومن هنا، فإن تنظيم آليات دفع الرواتب عبر منافذ قانونية ورسمية خاضعة لرقابة البنك المركزي ليس مجرد خيار، بل أمراً لا مفر منه. وربما تأخر اتخاذ هذه الخطوات لفترة طويلة، حتى باتت الظروف تفرضها كضرورة حتمية، ويبدو – وفق تحليل شخصي وليس بناءً على معلومات مؤكدة – أن هذه القرارات جاءت تحت ضغط من جهات دولية مسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".وأوضح العبيدي، "هذا التغيير، الذي واقعاً لا رجعة فيه، أثار ردود فعل متباينة بين عدة فئات. فمنهم من تضررت مصالحه نتيجة انتهاء فترة العمل خارج إطار القوانين والأنظمة، ومنهم أصحاب المشاريع الذين يعتمدون بشكل أساسي على صرف الرواتب كمصدر رئيسي لإيراداتهم، وهناك أيضاً من يفتقر إلى الفهم العلمي أو العملي لهذا الموضوع لكنه يتحدث عنه من منظور أفكار اشتراكية قديمة لم تعد صالحة لهذا العصر، إضافة إلى بعض الباحثين عن الشهرة والظهور الإعلامي".وبين، "أما القرارات التي صدرت، فهي ضرورية ولا غنى عنها، إذ تشكل جزءاً أساسياً من التزام بمعايير الامتثال الدولية، وقوانين مكافحة غسيل الأموال، وجهود منع تمويل الإرهاب. ومن غير المرجح أن تتغير هذه القرارات إلا في حال كانت ردود الفعل قوية جداً، خصوصاً من الفئات المتضررة التي قد تلجأ إلى استغلال ورقة الرواتب، وهو ملف حساس قد يكون قادراً على إعادة تشكيل المشهد السياسي في العراق".وربما كان من الأفضل للبنك المركزي أن يعمل مسبقاً على إيجاد آليات لتشريع المنافذ المالية الرسمية قبل الحديث عن إيقاف أي من القنوات غير الرسمية، بحيث يتم تقديم حلول بديلة بشكل سريع. فالتلويح بالإصلاحات التدريجية والتحفيز قد يكون أكثر فاعلية من فرض القرارات الصارمة بشكل مفاجئ، إذ أثبتت التجارب أن استخدام "الجزرة" أكثر تأثيراً على تقبل التغيير من استخدام "العصا"، بحسب .