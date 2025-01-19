المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني

وذكر بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت في إجراءات تمويل رواتب موظفي ومنتسبي القوات الأمنية لشهر كانون الثاني الجاري".ودعت في الوزارة وفقا للبيان "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".