دولتان تستحوذان على 60%.. ارتفاع صادرات النفط العراقي في 2024

وتوضح وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن متوسط صادرات من النفط الخام والمشتقات المنقولة بحرًا ارتفع إلى 3.64 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 3.55 مليون برميل يوميًا في عام 2023.وجاءت زيادة الصادرات مع عدم الامتثال الكامل من بتطبيق خفض طوعي لإنتاجه من النفط، بالتعاون مع أوبك+ خلال النصف الأول من 2024، ولكن البلاد تعهدت في يوليو/تموز الماضي بتعويض فائض الإنتاج حتى فبراير/شباط 2025.وانخفض متوسط إنتاج من النفط الخام خلال العام الماضي إلى 4.19 مليون برميل يوميًا، مقابل 4.28 مليون برميل يوميًا عام 2023.يشار إلى أن أوبك+ قرّر تمديد سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، المطبّقة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حتى نهاية عام 2026.على أساس سنوي، ارتفع متوسط صادرات النفط في 2024 (شحنات الخام والمشتقات المنقولة بحرًا) خلال الربع الأول والثاني والثالث، في حين انخفضت في الربع الأخير، كما يلي:وكما توضح الأرقام أعلاه، سجل متوسط صادرات النفط في 2024 أعلى معدل فصلي خلال الربع الثالث، بمعدل 3.69 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.6 مليونًا في الربع نفسه من 2023، بزيادة 90 ألف برميل يوميًا.بينما تراجعت صادرات في الربع الأخير، ليكون الأقل خلال 2024 بمتوسط 3.54 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.72 مليونًا، بمقدار هبوط 180 ألف برميل يوميًا.وتزامن الانخفاض في الربع الأخير، مع تنفيذ خطّته بتعويض فائض الإمدادات، المقسّمة على 3 مراحل، وهي خفض الإنتاج بـ70 ألف برميل يوميًا من شهر يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2024، ثم 80 ألفًا في أكتوبر/تشرين الأول، و90 ألفًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى فبراير/شباط 2025.ويطبّق خفضًا طوعيًا بمقدار 211 ألف برميل يوميًا، بدءًا من مايو/أيار 2023، مع 8 دول من أوبك+، بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا، وتقرَّر تمديدها حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.ومنذ مطلع 2024، تنفّذ بغداد كذلك -بكمية تصل لـ220 ألف برميل يوميًا- خفضًا طوعيًا إضافيًا مع 7 دول من التحالف، بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميًا، وتَقرر تمديده لنهاية مارس/آذار 2025، على أن يُعاد ضخّ الكمية تدريجيًا.ومع ذلك، سجلت صادرات النفط في 2024 أعلى معدل شهري في يوليو/تموز عند 3.86 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.بينما كانت الصادرات خلال أكتوبر/تشرين الأول (3.48 مليون برميل يوميًا) أقل معدل شهري، منذ مايو/أيار 2023 (3.42 مليون برميل يوميًا).تُظهر وحدة أبحاث الطاقة أن الصين والهند استحوذتا على نسبة 59.6% من صادرات النفط في 2024، وجاءت قائمة أكبر 5 دول مستوردة كما يلي:وتصدّرت الصين قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط العام الماضي، بمتوسط ارتفع إلى 1.19 مليون برميل يوميًا، مقابل 1.09 مليون برميل يوميًا عام 2023.وفي المركز الثاني جاءت الهند، بمتوسط ارتفع إلى 979 ألف برميل يوميًا من النفط المنقول بحرًا خلال 2024، مقارنة بـ945 ألف برميل يوميًا في العام السابق له.وحلّت كوريا الجنوبية في الترتيب الثالث، مع ارتفاع وارداتها من النفط إلى 328 ألف برميل يوميًا، مقابل 289 ألفًا عام 2023.كما ارتفعت صادرات النفط في 2024 إلى الإمارات، لتسجل متوسطًا بلغ 287 ألف برميل يوميًا، مقابل 177 ألف برميل يوميًا في العام السابق له، ليتقدّم ترتيبها في القائمة، وتأتي بالمركز الرابع.ويرجع ارتفاع واردات الإمارات من النفط العراقي، إلى التشغيل الأولي لتوسعات مصفاة الرويس، ما جعلها تفضّل استيراد النفط الخام وزيت الوقود من بغداد لتكريره في المصفاة بدلًا من خام مربان، الذي تجني منه عوائد أكبر من تصديره خامًا، وفق تحليل وحدة أبحاث الطاقة.وفي المقابل، تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط العراقي، لتحلّ في الترتيب الخامس، بمتوسط بلغ 242 ألف برميل يوميًا، مقابل 251 ألف برميل يوميًا عام 2023.