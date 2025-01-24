بعد إصداره "الميم".. ترامب يحظر تطوير العملات الرقمية

ويحظر الأمر الجديد "تطوير أو إصدار أو ترويج عملة رقمية صادرة عن بنك مركزي" ويطلب "إنهاء" أي عمل جارٍ لإطلاق عملة رقمية في المستقبل.تُعد إمكانية تطوير عملة رقمية مشفرة موضوعا كان محل نقاش كبير داخل البنك المركزي الأميركي، رغم أنه لم يتخذ قرارا في هذا الشأن حتى الآن.وكانت الإدارة السابقة للرئيس مؤيدة إلى حد ما للفكرة، معتقدة خصوصا أنها تقدم العديد من المزايا والفرص، مع إقرارها في الوقت نفسه بالمخاطر التي تنطوي عليها.من جهتهم لم يُخفِ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي شكوكهم في هذا المجال.وفي مارس الماضي، شدد رئيس المؤسسة جيروم باول على أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال "بعيدا جدا" عن إصدار عملة رقمية مشفرة.وارتفعت قيمة العملة المشفرة الجديدة للرئيس الأميركي إلى أكثر من 10 مليارات دولار في السوق، مع تجاه إدارته المؤيدة للعملات المشفرة في رفع بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة.