ملف السيولة المالية.. كم بلغ متوسط الإنفاق الشهري للحكومة العراقية في 2024؟

نيوز - اقتصاد





في عام 2024، بلغ متوسط الإنفاق للحكومة العراقية حوالي 12 تريليون دينار. ومع إضافة القروض والسلف التي تحصل عليها الهيئات والوزارات الحكومية، والتي تقدر بنحو 2 تريليون دينار شهريًا، يصل إجمالي الإنفاق الحكومي إلى 14 تريليون دينار شهريًا، وذلك بحسب ما ذكره رئيس مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار .







ويقول في تدوينة تابعتها نيوز، يعمل القطاع الحكومي عادةً لمدة 20 يومًا في الشهر، مما يعني أن معدل الإنفاق اليومي يقارب 700 مليار دينار . ولتغطية هذا المستوى من الإنفاق، تحتاج إلى بيع ما لا يقل عن 400 مليون دولار يوميًا إلى البنك المركزي، حتى يتمكن الأخير من توفير النقد اللازم لتغطية النفقات الحكومية.

من جانبه، لا يستطيع البنك المركزي توفير الدينار الذي تحتاجه إلا من خلال بيع ما يعادله من . وبالتالي، فإن عمليات بيع من قبل البنك المركزي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بارتفاع حجم الإنفاق الحكومي. وكلما زاد الإنفاق، زادت حاجة البنك المركزي إلى بيع كميات أكبر من الدولار، بحسب .



ويضيف، إذا استمر هذا الاتجاه، فقد نصل إلى مرحلة تشهد فيها السوق مبيعات يومية تتراوح بين 400 إلى 500 مليون دولار عبر مختلف الآليات التي يعتمدها البنك المركزي، مما يعكس التأثير المباشر لارتفاع النفقات العامة على سوق العملات.



ليس المهم التركيز على معدلات بيع اليومية بل ضرورة التركيز على معدلات الانفاق اليومية التي تفرض زيادة مبيعات اليومية، وفقا للعبيدي.