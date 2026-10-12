المرسومي: تخفيض الدينار قد يدفع مليوني عراقي إلى ما دون خط الفقر

وقال المرسومي، استناداً إلى بيانات ، إن معدل الفقر في ، بما في ذلك ، انخفض إلى 16%، مقارنة بـ25% في عام 2022.وأضاف أن تصدرت المحافظات الأعلى فقراً بنسبة 43.6%، تلتها بنسبة 34.4%، ثم بنسبة 28.9%، فيما جاءت رابعة بنسبة 27.9%، مقابل تسجيل أدنى معدل للفقر بلغ 5.9%.وأشار المرسومي إلى دراسة قدمها رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث، منقذ داغر، تفيد بأن تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 15% قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% و10%.وبحسب الدراسة، فإن كل زيادة في الأسعار بنسبة 1% قد تدفع نحو 0.75% من السكان إلى ما دون خط الفقر، ما يعني أن تخفيض قيمة الدينار بالنسبة المذكورة قد يؤدي إلى ارتفاع عدد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة تتراوح بين 3% و4.5%، أي ما يعادل نحو 1.3 إلى مليوني شخص.