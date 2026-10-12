البنك المركزي: بطاقات الدفع تعمل بالسعر الرسمي لتلبية متطلبات المواطنين بالخارج

وذكر بيان للبنك، أن "ما تداولته إحدى وكالات الأخبار نقلاً عن مصدر مجهول، زعمت فيه أن (البنك أعاد مبالغ بقيمة 600 مليار دينار كونه لم يعتمد السعر السابق 1320 ديناراً لكل دولار بل طالب بتعزيز المبلغ على سعر الصرف الحالي 1520 ديناراً لكل دولار)، عارٍ عن ".وأكد البنك "تنفيذ طلبات التحويل الخارجي المقدمة للمصارف قبل تاريخ 7/10/2026 بسعر الصرف القديم بدون تكاليف إضافية، وبدأ بتسلم وتنفيذ تلك الطلبات".وأضاف، أن "كافة بطاقات الدفع الإلكتروني تعمل وفق السعر الرسمي المعتمد لتلبية متطلبات المواطنين في الخارج"، مشددا على "ما ورد بكتاب والاتصالات (إلى اعتماد الدقة في كل ما ينشر ويبث بشأن سعر الصرف والأسواق والرواتب والتحقق منه ومن مصادره المختصة قبل النشر)، وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل هذا البنك تجاه أي جهة تنشر الشائعات والأخبار المضللة".