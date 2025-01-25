النفط ينهي أسبوعا سيئا ويختتم 4 أسابيع من الأرباح بخسارة

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة لتسجل عند تسوية يوم الجمعة 78.50 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة لتسجل عند التسوية 74.66 دولار لتستقر على ذلك.لكن خلال أسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 2.8% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1%.وجدد يوم الجمعة دعوته لمنظمة المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعار النفط للإضرار بأوضاع الغنية بالنفط والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال أثناء هبوطه في ولاية كارولينا الشمالية لتفقد أضرار العاصفة: "إحدى الطرق لوقفها بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض سعر النفط ... ستتوقف الحرب على الفور".وقال المحلل في شركة ستون إكس، أليكس هودز، في مذكرة يوم الجمعة، إن التهديد بفرض عقوبات أمريكية قاسية على وإيران، وهما منتجان رئيسيان للنفط، قد يقوض هدف المتمثل في خفض تكاليف الطاقة.وقال هودز "ترامب يعرف هذا الأمر ولجأ إلى أوبك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه ذلك".وقال ترامب، الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه سيطالب منظمة أوبك وزعيمها الفعلي، المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط الخام.