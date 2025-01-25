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النفط ينهي أسبوعا سيئا ويختتم 4 أسابيع من الأرباح بخسارة
اقتصاد
2025-01-25 | 00:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
899 مشاهدة
السومرية
نيوز-اقتصاد
اختتمت تعاملات النفط أسبوعا خاسرا انهى سلسلة 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، وذلك بسبب السياسة والتصريحات التي جاء بها الرئيس الأمريكي دونالد الترامب الضاغطة على أسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.27 بالمئة لتسجل عند تسوية يوم الجمعة 78.50 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات أو 0.05 بالمئة لتسجل عند التسوية 74.66 دولار لتستقر على ذلك.
لكن خلال أسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 2.8% هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1%.
وجدد
ترامب
يوم الجمعة دعوته لمنظمة
الدول
المصدرة للنفط (أوبك) إلى خفض أسعار النفط للإضرار بأوضاع
روسيا
الغنية بالنفط والمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال
ترامب
أثناء هبوطه في ولاية كارولينا الشمالية لتفقد أضرار العاصفة: "إحدى الطرق لوقفها بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من الأموال وخفض سعر النفط ... ستتوقف الحرب على الفور".
وقال المحلل في شركة ستون إكس، أليكس هودز، في مذكرة يوم الجمعة، إن التهديد بفرض عقوبات أمريكية قاسية على
روسيا
وإيران، وهما منتجان رئيسيان للنفط، قد يقوض هدف
ترامب
المتمثل في خفض تكاليف الطاقة.
وقال هودز "ترامب يعرف هذا الأمر ولجأ إلى أوبك لتغطية الفراغ الذي سيخلفه ذلك".
وقال ترامب، الخميس، في المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه سيطالب منظمة أوبك وزعيمها الفعلي، المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط الخام.
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