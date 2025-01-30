إليك أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025).



بغداد:

سعر البيع: 150,500

سعر الشراء: 150,000

أربيل:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,400

البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,250 وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد