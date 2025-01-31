أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اليوم

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نيوز ـ اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025).





بغداد:

سعر البيع: 150,500



سعر الشراء: 150,000



أربيل:

سعر البيع: 150,750



سعر الشراء: 150,400



البصرة:

سعر البيع: 150,750



سعر الشراء: 150,250