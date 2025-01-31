قناة السويس: الاستقرار يعود إلى البحر الأحمر

وقال بيان للهيئة إن "ربيع أدلى بهذه التعليقات في اجتماع مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شحن الحاويات الدنمركية وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين، لكنه لم يذكر متى عقد الاجتماع".ونقل البيان عن القول: "ينبغي مراعاة المؤشرات الإيجابية التي تشهدها منطقة البحر أثناء وضع الخطط والجداول الملاحية خلال الفترة المقبلة".وأوقفت عدة شركات عالمية كبرى للشحن رحلاتها في البحر وأعادت توجيه السفن حول الجنوبي لقارة إفريقيا لتجنب هجمات محتملة من الحوثيين في .وقال الرئيس السيسي في كانون الثاني إن الاضطراب كلف نحو سبع مليارات دولار من إيرادات ؤ في عام 2024.وفي الأسبوع الماضي، قالت ميرسك إنها ستواصل تحويل السفن بعيدا عن خليج عدن والبحر وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح على الرغم من إعلان الحوثيين الحد من هجماتهم على السفن.ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على السفن منذ تشرين الثاني 2023 وأغرقوا سفينتين واحتجزوا أخرى وقتلوا أربعة بحارة على الأقل.