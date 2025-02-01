هل تطيح التهديدات التجارية بهيمنة الدولار؟.. اليكم التوقعات

التهديدات شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع صادرات كولومبيا، والتي تم رفعها لاحقاً إلى 50% بعد تبادل آخر حاد مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو.ومع ذلك، كانت هناك نقطة مخفية في أسفل القائمة تستحق المزيد من الانتباه، تفيد بأنه "سيتم فرض العقوبات المالية، المصرفية، والعقوبات المرتبطة بقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) بشكل كامل".واعتبر تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" إن هذه الكلمات قد تمر دون أن يلاحظها الكثيرون، فالعقوبات المقترحة على النظام المصرفي قد ذهبت إلى خطوة تمس ما يُطلق عليه في السياسة الاقتصادية "الخيار النووي"، والمتعلق بالتعامل في حالة الحرب واعتبار ما معادية، مع احتمال تجميد أصولها (بما في ذلك الاحتياطيات من سندات الخزانة الأمريكية) وقطعها عن النظام المالي الأمريكي وعن جميع المعاملات بالدولار.وهذه هي أنواع التدابير التي تُفرض على دول مثل كوريا الشمالية وإيران أو شبكات جمع الأموال لتنظيم القاعدة. حتى بعد حرب روسيا وأوكرانيا، تردد المسؤولون الأمريكيون في فرض مثل هذه العقوبات القاسية على روسيا، خوفًا من اعتبارها عملًا من أعمال الحرب -على الرغم من أنهم في النهاية قرروا اتخاذ القرار.أحد الأسباب التي جعلت المسؤولين الأمريكيين يترددون في حالة روسيا هو الاضطرابات المحتملة التي قد تخلقها مثل هذه القطاعات الحادة للنظام المالي بالنسبة للبنوك والشركات الأمريكية. ومع ذلك، فإن القلق الأعمق يتعلق بدور أمريكا كوصي موثوق على أكبر أسواق المال في العالم وعملة الاحتياطي.ووفقا للتحليل، اعتمدت فعالية العقوبات المالية الأمريكية على الإدراك بأنها حالات استثنائية في نظام منظم وقائم على القواعد. وينبغي لمعظم الدول، وكذلك معظم المستثمرين، أن يعتقدوا أنه من المستحيل أن يحدث هذا لهم. لكن الأمور تصبح أكثر تعقيدًا إذا كانت دول تقوم بالكثير من التجارة أو الاستثمار مع الولايات المتحدة -أو لا تتفق دائمًا مع الولايات المتحدة- عرضة لهذه العقوبات الخاضعة للحالة المزاجية غالبا لترامب.وهناك أسباب مقنّعة لكون معظم تحتفظ باحتياطيات من الأمريكي، فالولايات المتحدة لديها أكبر وأشهر الأسواق المالية في العالم، مما يسمح للدول بإدخال أموالها إلى هذه الأسواق والخروج منها بسهولة.كما أن الولايات المتحدة ما زالت تمتلك أكبر اقتصاد في العالم، مما يضمن أن هناك دائمًا من سيحتاج إلى الدولارات لدفع ثمن السلع والخدمات التي تنتجها، وهذا يعني أيضًا أن الأسواق العالمية للسلع يتم تحديد أسعارها بالدولار. كما يُفترض أن الولايات المتحدة قادرة على الوفاء بديونها، وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مثل جائحة كوفيد-19، يميل المستثمرون القلقون إلى التخلي عن الأصول الأخرى والتوجه نحو سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.لكن ماذا لو تحول هذا الملاذ الآمن إلى سكين على عنق الدول؟ في السابق، كان يتم حجز هذا التهديد للدول المارقة ولعقوبات بسبب أفعال متطرفة مثل غزو جيران ذوي سيادة. لكن الآن، يبدو أن أي شخص، في أي يوم، قد يصبح هدفًا إذا اصطدم مع .قد يبدأ حاملو في النظر في بدائل، حتى وإن كانت تحمل بعض التكلفة والمشقة. ومثل العديد من التغيرات الكارثية، قد يحدث هذا تدريجيًا ثم فجأة.ولن يكون أمرًا جيدًا أيضًا. فهذا يعني الألم المالي ومستوى معيشة أقل بشكل كبير لملايين الأمريكيين. وإما أن ينخفض الدولار، مما يجعل الواردات اليومية أكثر تكلفة، أو سيكون على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، مما سيدفع الاقتصاد نحو الركود. ومن المحتمل أن تعني أزمة حقيقية في كليهما.وبحسب التحليل، يبدو أن المواجهة الأخيرة قد انتهت بسرعة كما تصاعدت. وبحسب تحليل "فورين بوليسي" يبدو أنه كان لدى كلا البلدين حافز قوي لتزوير خلافاتهما و"الاتفاق على الاختلاف"، إنما فقط للابتعاد عن حافة الهاوية.ولكن بقدر ما سيغادر باعتباره المنتصر في هذه المواجهة، وسيكون مغريًا له بشدة أن يكرر مثل هذه التهديدات مرة أخرى مع أي في أى خلافات. والمنازعات المماثلة -مع الدنمارك حول غرينلاند، والاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، وكندا بشأن إصرار الغريب على أن تصبح الولاية الأمريكية 51- تلوح في الأفق.وختاماً، إذا أصبحت تهديدات "العقوبات المصرفية النووية" هي الحد أو السلاح الذي يستخدمه الرئيس في مواجهة الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فإن واشنطن ستؤدي دوراً كبيراً في الإطاحة النهائية بالدولار.