تعرف على أسعار الدولار في العراق الان

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية.

بغداد: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,500 أربيل: سعر البيع: 150,500 سعر الشراء: 150,000 البصرة: سعر البيع: 151,500 سعر الشراء: 150,000

