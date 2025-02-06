تعرف على أسعار الدولار في العراق الان

بغداد:



سعر البيع: 150,500



سعر الشراء: 150,000



أربيل:



سعر البيع: 150,750



سعر الشراء: 150,500



البصرة:



سعر البيع: 150,500



سعر الشراء: 150,400



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.