العراق يقترب من تحقيق إنجاز كبير في التجارة الدولية

وأكد الاتحاد في بيان ورد لـ نيوز، أن "العراق يقترب من تحقيق إنجاز كبير في الدولية، حيث سيشهد قريبا أول عملية نقل تحت مظلة النظام الدولي المعترف به للعبور الجمركي"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تعكس التزام بتحديث قطاع واعتماد الممارسات الدولية".كما نظمت ورشة عمل متخصصة ركزت على أهمية الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، مثل اتفاقية نظام النقل البري الدولي واتفاقية نقل البضائع الخطرة، مع تسليط الضوء على دور هذه الاتفاقيات في تبسيط وتعزيز الأمن وتقليل الحوادث، بحسب البيان.وشدد الاتحاد، على "أهمية بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ سلس للنظامين المذكورين، مما يسهم في تعزيز مكانة في الإقليمية والدولية".ولفت الاتحاد، الى أن "هذه الخطوة تمثل بداية جديدة للعراق في مجال النقل والتجارة الدولية، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة والنمو الاقتصادي".