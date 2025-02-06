قائمة بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

مثقال عیار 21 بـــ 600 الف دینارمثقال عیار 18 بـــ 515 الف دینارمثقال عیار 22 بــ 628 الف دینارمثقال عیار 24 بـــ 685 الف دیناراللیرة عیار 21 بـــ 600 الف دینار150.400 دینار /150.350 دینار /ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار هبوطه الدراماتيكي أمام الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.