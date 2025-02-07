لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب.. ووزير الخارجية يزور ميناء طنجة

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ نيوز، انه "خلال الزيارة، استمع فؤاد حسين إلى شرح مفصل من مسؤولي الميناء حول آلية إدارته وتشغيله، بما في ذلك بنيته التحتية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة في تسريع عمليات الشحن والتفريغ. كما تم استعراض دور الميناء بوصفه أحد أهم المراكز اللوجستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإسهامه في تعزيز التجارة الدولية وتسهيل حركة البضائع بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي".وأكد الوزير بحسي البيان على "أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين والمغرب"، مشيرًا إلى أن "ميناء طنجة المتوسط يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في تطوير الموانئ العراقية". كما أوضح أن "هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتنويع الشراكات الاقتصادية للعراق وتعزيز دوره في التجارة الدولية".من جانبهم، رحّب مسؤولو الميناء بهذه الزيارة، معربين عن استعدادهم للتعاون وتبادل الخبرات لتطوير الموانئ العراقية، وبحث تفاصيل التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.