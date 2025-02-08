خسارة أخرى للنفط العراقي خلال الأسبوع الماضي

وأغلق خام الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 11 سنتا ليصل الى 74.97 دولارا، إلا أنه سجل خسارة اسبوعية بلغت سنتا واحدا، بما يعادل 0.01%فيما أغلق خام المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع ايضا بلغ 11 سنتا ليصل الى 78.12 دولارا، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 11 دولارا أو ما يعادل 0.14%‎.وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، متأثرةً بتجدد الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد على وتهديداته برفع الرسوم الجمركية على دول أخرى