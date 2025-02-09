إليك أسعار صرف الدولار في المحافظات العراقية اليوم

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 9 شباط 2025.



سعر البيع: 151,500

سعر الشراء: 149,500



أربيل:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,300



البصرة:

سعر البيع: 150,750

سعر الشراء: 150,500



وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد

بغداد:سعر البيع: 151,500سعر الشراء: 149,500أربيل:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,300البصرة:سعر البيع: 150,750سعر الشراء: 150,500وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد