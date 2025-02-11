رواتب الاقليم... دعوى الرئيس بحق الحكومة والبرلمان تثير الجدل

اتسعت دائرة الخلاف بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة بعد أن رفع رئيس الجمهورية دعوى قضائية والبرلمان. هذه الخطوة أثارت غضب عدد من النواب، الذين عبروا عن استيائهم، مؤكدين أن الأجدر بالرئيس هو التركيز على إيقاف عمليات التهريب، وتحصيل الواردات غير النفطية، إضافة إلى ضرورة إرسال بيانات الموظفين.ماذا قال النواب لكادر في هذا التقرير؟