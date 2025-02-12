أسعار النفط تنخفض وتنهي 3 أيام من المكاسب المتواصلة

وهبطت العقود الآجلة لخام 25 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 76.75 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 73.04 دولار للبرميل.وأنهت الانخفاضات سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام للأسعار، مع ارتفاع خام بنسبة 3.6%، في حين ارتفع خام غرب الوسيط بنسبة 3.7%.وانخفضت الأسعار أيضًا بسبب المخاوف من أن فرض رسومًا جمركية متعددة أو التهديد بفرضها قد يحد من النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، بحسب رويترز.