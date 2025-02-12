أدنى مستوى في أسبوع.. الين الياباني يواصل الهبوط أمام الدولار

ساهم ارتفاع عوائد سندات الأمريكية وزيادة الفجوة بين السياسات النقدية في والولايات المتحدة في تراجع الين، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التي استبعدت الحاجة إلى تسريع تحريك أسعار الفائدة الأمريكية.تصاعدت المخاوف من خطط الرئيس السابق لفرض تعريفات جمركية جديدة على الألمنيوم والصلب، مما زاد من الضغوط على العملة اليابانية. ورغم مطالبة بالإعفاء، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة.على الرغم من التراجع الحالي، يظل الأفضل أداءً بين عملات مجموعة العشرة منذ بداية العام. إلا أن استمرار ضعفه قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في لتخفيف التقلبات.تشير التوقعات إلى احتمال رفع بنك لأسعار الفائدة بحلول يوليو بنسبة 77%، رغم تأجيل التوقعات حتى أكتوبر. ومع ذلك، أكد محافظ البنك كازو أويدا أن أي تحرك سيعتمد على تطورات الاقتصاد والتضخم.لا تزال الأسواق تراقب عن كثب بيانات التضخم، البطالة، والأجور في اليابان، والتي ستحدد المسار المستقبلي للين، وسط تداخل العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.